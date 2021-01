Jongeman die van Bosje brug probeert te springen afgevoerd met ambulance

Een jongeman in Suriname is maandagavond door een ambulance afgevoerd (foto), nadat hij probeerde vanaf de J.A. Wijdenboschbrug in Paramaribo te springen. De man in kwestie had daarvoor ook nog een verdelgingsmiddel ingenomen en was hierdoor verzwakt en niet aanspreekbaar.

Hij werd door weggebruikers op de Bosje brug tegengehouden, die de Surinaamse politie alarmeerden. De politie schakelde een ambulance in, die het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis vervoerde.

Waarom de man overging tot zijn wanhoopsdaad is niet bekend.

Praten over zelfdoding? Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)