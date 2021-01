Dief maakt boeien los en vlucht uit wachtruime politiebureau

Een oud-bekende van de politie in Suriname is vrijdagmiddag ontvlucht uit de wachtruimte van bureau Keizerstraat. Zijn vrijheid was echter heel kort, omdat manschappen van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hem op zijn adres aan de Engelbrechtweg te Commewijne weer wisten aan te houden.

Waterkant verneemt dat de verdachte naar het bureau was overgebracht nadat hij was aangehouden voor diefstal. Hij was geboeid aan een bank in de wachtruimte geplaatst, wachtend op zijn voorgeleiding. Op een onbewaakt moment wist hij de boeien los te krijgen en te ontvluchten.

Na de ontsnapping stak de verdachte met de boot over naar Commewijne en bij aankomst ging hij met een taxi naar zijn huis aan de Engelbrechtweg. De oud-bekende is opgesloten.