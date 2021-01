Nickerie noteert mogelijk eerste verkeersdode van 2021

In Nickerie is vrijdagavond mogelijk de eerste verkeersdode van 2021 genoteerd. Het zou gaan om de 61-jarige Frank Persaud. De oorzaak en omstandigheden, rondom het eenzijdig ongeval waarbij deze man was betrokken, zijn nog vaag.

Wel is bekend dat de man vrijdag omstreeks 14.00u een zijspiegel van een auto zou hebben geraakt aan de Fredericiweg. Na deze aanrijding reed hij door langs de markt en kwam uiteindelijk bij de Van Idsingaweg tegen beton tot stilstand. Daar viel hij uit de auto op de grond.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst schakelde zij een ambulance in, die Persaud werd afgevoerd naar het Mungra Medisch Centrum (MMC). Daar is hij om iets na 18.00u komen te overlijden.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog door de politie uitgezocht.