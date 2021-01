Onlangs vrijgelaten rovers weer vast na gewapende overval in woning

De politie van het bureau Flora heeft op maandag 4 januari de 29-jarige M.J. en C.S. alias ‘Bebe’ (35) aangehouden, na een melding om 07.30u van een gewapende roofoverval in een woning aan de Parastraat.

Dit duo was kort tevoren de woning binnengedrongen en had het gezin bestaande uit vier personen onder schot gehouden. Onder bedreiging werden zij beroofd van een geldbedrag in SRD, mobiele telefoons, een polshorloge en ook gouden en zilveren sieraden.

Na de daad kozen M.J. en C.S. het hazenpad, waarna de man des huizes met zijn auto de achtervolging inzette meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Het gelukte hem niet om de verdachten aan te houden. Bij het zien van de politie gaf C.S. alias ‘Bebe’ zich over, terwijl M.J. zijn vlucht voortzette.

De wetsdienaren loste een waarschuwingsschot om M.J. tot andere gedachten te brengen, waardoor deze zijn vlucht beƫindigde. Beide verdachten werden in de boeien geslagen. Op M.J. werd een nikkelen vuistvuurwapen met patroonhouder, een patroon, een geldbedrag in SRD, een zilveren armband en zilveren vingerringen aangetroffen.

Op zijn kompaan C.S. werd gevonden een halsketting van geel metaal, twee mobiele telefoons en een geldbedrag in SRD. Alle aangetroffen goederen werden in beslag genomen, waarna het tweetal ter voorgeleiding werd overgebracht naar het politiebureau.

Gebleken is dat M.J. en C.S pas uit de gevangenis zijn. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beiden weer ingesloten. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten