Suribetshop te Blauwgrond gesloten tijdens controle

In het ressort blauwgrond zijn bestuursambtenaren tijdens controle overgegaan tot sluiting van een suribetshop. Bij controle is gebleken dat de shop opengesteld was voor het publiek en de verkoop werd gedaan via een luikje.

Tot nog toe blijven de volgende COVID-19-maatregelen van kracht in Suriname:

In de periode van 3 januari 2021 tot en met 16 januari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële lokaliteiten of ruimten, gesloten:

a. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten, met uitzondering van afhaal of bezorging; afhalen blijft mogelijk tot 7 uur pm en levering tot 10 uur pm

b. nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke;

c. bordelen;

d. bars;

e. recreatieoorden;

f. casino’s;

g. gok- en vermakelijkheidsgelegenheden;

h. kansspelkantoren;

i. sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscentra of –gelegenheden;

j. contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops.

Met uitzondering van medische beroepen