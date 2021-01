Trump aanhangers bestormen Amerikaanse parlementsgebouw

Bizarre beelden uit Amerika: daar hebben Trump aanhangers het Amerikaanse parlementsgebouw bestormt. Demonstranten vernielden ruiten van het Capitool om toegang tot het gebouw te krijgen. Op beelden op Twitter is te zien dat de betogers naar binnen klimmen.

Betogers zijn uiteindelijk het Capitool binnengedrongen en zeker een betoger wist de vloer van de Senaat te bereiken. “Trump heeft die verkiezing gewonnen”, riep hij.

Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afvaardigden, heeft op Fox News gezegd dat er schoten zijn gelost in het Capitool. Dat meldt een journalist van de nieuwszender op Twitter. Of er daarbij ook mensen zijn geraakt, is onduidelijk.

Een vrouw is in kritieke toestand nadat ze geschoten in haar borst, meldt een Witte Huis-verslaggever van CNN op Twitter.

De politie in Washington heeft om versterking gevraagd en een avondklok ingesteld. Een Republikeins congreslid noemt het een coup poging:

This is a coup attempt. — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) January 6, 2021