Twee coronabesmettingen in Nickerie, één persoon spoorloos

Het gevreesde coronavirus duikt weer op diverse plekken in Suriname op. Zo ook in het rijstdistrict Nickerie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat daar sprake is van twee gevallen van besmetting met COVID-19. Het zou gaan om twee mannen.

Eentje zou opgenomen zijn in het Mungra Medisch Centrum (MMC). Van de andere ontbreekt echter elk spoor. Bronnen melden aan Waterkant.Net dat die persoon naar Paramaribo is vertrokken, nog voordat de uitslag van zijn test bekend was.

Bij de update van de corona cijfers zondagavond is deze persoon blijkbaar niet geregistreerd als geval in Nickerie.