Voorwerp waarmee gestoken is bij roofmoord Wilhelminastraat nog niet achterhaald

De politie in Suriname heeft donderdagavond deze foto’s vrijgeven van twee verdachten in de roofmoord zaak aan de Wilhelminastraat. De afdeling Kapitale Delicten heeft in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) eerst 2 verdachten opgespoord en aangehouden. Een van hen is de 19-jarige S.T.

De aanhouding van deze verdachten resulteerde in de aanhouding van de twee hoofdverdachten. Het gaat hierbij om de 23-jarige G.T. en Z.E. (22). Beide hoofdverdachten hebben inmiddels een volmondige bekentenis afgelegd.

Het scherp voorwerp waarmee het slachtoffer Randjiet Kisoensingh in de late avond van woensdag 25 november is neergestoken, is nog niet achterhaald.

Alle vier verdachten zijn bij een hulpofficier van Justitie voorgeleid. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn 3 verdachten in verzekering gesteld.