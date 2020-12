Jongetje van 5 verdronken in put

In Suriname is een jongetje van 5 jaar oud vandaag verdronken in een waterput. Dat gebeurde toen zijn stiefmoeder lag te slapen, meldt de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

De waterput bevindt zich voor het huis. De kleuter zou de voordeur van de woning hebben opengedaan en heeft waarschijnlijk het deksel van de put daarna opengemaakt, aldus de nieuwssite.

Toen de vrouw wakker werd zag ze de jongen niet en zag ze ook dat de voordeur open was. Ze ging naar buiten om hem te zoeken en vond hem in de put. Hij vertoonde geen teken van leven.