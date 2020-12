Het was vanmiddag even schrikken voor de medewerkers van Kirpalani’s Superstore aan de Koning/Johan Adolf Pengelstraat in Suriname. Ze moesten massaal het gebouw verlaten, nadat het alarm in het gebouw afging.

De oorzaak was een brandmelding waardoor het alarm afging en iedereen volgens protocol naar buiten moest. Bij inspectie bleek dat er niets aan de hand was en mocht iedereen weer naar binnen. De brandweer is niet langs geweest.