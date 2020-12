Korps Politie Suriname ondersteunt campagne tegen geweld

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in het kader van de sixteen days of activism against gender based violence campaign met als thema: ‘Orange the world: Fund, Respect, Prevent, Collect’, het beroep gedaan op onder andere de verschillende ministeries, om hun ondersteuning hieraan te geven in de periode van 25 november tot en met 10 december 2020.

Vanuit het Korps Politie Suriname, hebben zowel de politieambtenaren als het burgerpersoneel die te werk zijn gesteld in de regio’s Oost, Midden en op het hoofd bureau aan de duisburglaan deze activiteit ondersteund.

16 Days of Activism Against Gender-Based Violence is een internationale campagne om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te vechten. De campagne loopt elk jaar van 25 november, de Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, tot 10 december, Dag van de mensenrechten.

Op de site van de Surinaamse politie zijn enkele foto’s te zien.