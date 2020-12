Cubaan steekt vrienden na onderlinge ruzie over partners

Bij een steekpartij in de late avond van zondag 29 november, tussen twee partijen aan de Bagabagastraat, raakten vijf personen gewond. De verdachte, de 33-jarige Cubaan A.D., werd ter plaatse aangetroffen en aangehouden.

Onderzoek wees uit dat de vrienden onderling ruzie kregen over hun partners. Eén hunner werd boos en bewapende zich met een scherp voorwerp, waarmee hij zijn ‘tegenstaander’ steekverwondingen toebracht. De anderen die zich ook bemoeiden met de zaak liepen ook steekverwondingen op meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van het bureau Geyersvlijt deed na de melding van een steekpartij met enkele gewonden de locatie aan. Bij aankomst werden vijf gewonden aangetroffen, die per ontboden ambulance zijn afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling zijn vier hunner heengezonden, terwijl de 34-jrige E.G. ter verpleging is opgenomen in de ziekeninrichting.

A.D. werd ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Het scherp voorwerp is hangende het onderzoek in beslag genomen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld meldt de politie.