Jarige Villa Zapakara opent vandaag ‘ZapLab’

Vandaag vrijdag 27 november, viert Villa Zapakara haar 11-jarig bestaan en vindt tevens de opening van het ZapLab plaats. De afgelopen jaren heeft Villa Zapakara zich voornamelijk beziggehouden met kunst- en cultuureducatie, waar voor 90 procent jongeren tussen 6-12 jaar op af kwamen. Met het opzetten van het ZapLab levert Villa Zapakara nu ook een bijdrage aan het technisch educatie aanbod voor jongeren ouder dan 12 jaar.

Een ander doel van het ZapLab is om het bedrijfsleven te betrekken door hen workshops over de machines in het ZapLab aan te bieden. Ook kunnen praktische toepassingen worden ontwikkeld in samenwerking met het ZapLab team. Zo kunnen logo’s en gepersonaliseerde teksten met de laser op een pen worden gegraffeerd.

De naam ZapLab is afgeleid van Fabrication Laboratory en Zapakara. De onderwerpen die worden behandeld in het ZapLab hebben betrekking op de huidige Sranan Krakti tentoonstelling van Villa Zapakara.

Het ZapLab is een werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars op een innovatieve en interactieve wijze inzicht krijgen en vaardigheden ontwikkelen in de techniek. Bezoekers kunnen door middel van geavanceerde machines en diverse materialen producten creëren en innoveren. De apparaten die het ZapLab ter beschikking heeft, zijn onder andere een 3D printer, lasersnijder en een digitale borduurmachine. Met de laatste kan je een logo uploaden, en de borduurmachine de opdracht geven deze automatische op stof te borduren.

Het ZapLab beschikt over hernieuwbare energie. Zo zal de toepassing van windenergie te zien zijn en wordt een gedeelte van de benodigde stroomvoorziening opgewekt door zonne-energie. Het gaat hierbij vooral om het educatieve karakter ervan en het verzamelen van data voor de gemeenschap. Een kleine opstelling van een weerstation zal ook de benodigde data genereren.

De hoofdsponsor voor het opzetten van het ZapLab is het bedrijf Equinor. Door de recente prijsstijgingen in materiaalkosten en onvoorziene kosten, kwam Villa Zapakara een bedrag tekort dat is gedekt door sponsoring in de vorm van een financiële bijdrage, materialen of mensuren.

De bedrijven en/of organisaties die bijgedragen hebben zijn: Tullow Oil, Staatsolie, Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologsiche Innovatie, VSH United, Seatrade, Alembo, RPBG, Oxygen Resort, HJ Retail, Hurricane Steel, DETO, Quota, CPF, SLM, Rotaract Club of FRESH, Rotaract Club of Genesis, Hout Onderneming A. Mohan & Zonen en Koole BV.

Vanwege het beperkt aantal toegestane bezoekers tijdens de opening is deze voor het publiek vanaf 10.30u live te volgen via de ZapLab facebook pagina.