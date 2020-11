Politie rijdt vluchtauto van roofbroers klem

De Surinaamse politie heeft twee roofbroers aangehouden, door het voertuig waarin ze zaten klem te rijden. De twee roofverdachten zijn de gebroeders R.O. (29) en de 27-jarige Q.O. Ze werden op vrijdag 20 november door leden van de Recherche van regio Midden aan de Poerwodadiweg ter hoogte van de De Craneweg klemgereden meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De gebroeders O. worden ervan verdacht zich eerder op diezelfde dag schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging bij een supermarkt aan de Magentakanaal- en de Mopentiboweg en vervolgens bij een supermarkt aan de Helena Christinaweg.

Onderzoek wees uit dat de twee verdachten de winkelzaak aandeden en een aantal spullen wegnamen. Bij de kassa weigerden zij het verschuldigde bedrag te betalen. Er ontstond hierdoor een woordenwisseling tussen de twee zogenaamde klanten en de winkeliers die uitmondde in een vechtpartij. Hierna verlieten zij de plek met medeneming van persoonlijke spullen van de winkeliers.

De slachtoffers van de eerste supermarkt liepen geen noemenswaardige letsels op, terwijl bij het tweede geval een slachtoffer bewusteloos was en een andere een barstwond op zijn hoofd heeft opgelopen.

Per ontboden ambulance werden de gewonden afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het slachtoffer met de barst wond op zijn hoofd is in kritieke toestand opgenomen op de Intensive Care van de ziekeninrichting.

Hun buit, die bestond uit 3 mobiele telefoontoestellen en 2 gouden halskettingen, is terecht. In het voertuig dat in beslag is genomen werden maskers, een mes, een houwer en een werktuig waarmee er inbraak kan worden gepleegd, aangetroffen en in beslag genomen.

Het vermoeden bestaat dat dit duo meerdere strafbare feiten op hun naam hebben staan. Zij werden overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de gebroeders O. in verzekering gesteld.

Het onderzoek in beide zaken, die zich hebben voorgedaan in het verzorgingsgebied van de politie van het ressorten Santo Boma en de Nieuwe Grond, zijn overgedragen aan de recherche van regio Midden.