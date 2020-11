Ambassadeur Ghana wil rechtstreekse vliegverbinding tussen Suriname en Ghana

De niet residerende ambassadeur van Ghana, Abena Pokua Adompim Busia heeft donderdag een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. De ambassadeur heeft als standplaats Brasilia, Brazilië en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt het staatshoofd ondermeer te feliciteren met zijn verkiezingen en inauguratie als president van Suriname. Abena Pokua Adompim Busia geeft aan, dat de relatie tussen Suriname en Ghana erg belangrijk is.

Haar aanwezigheid tijdens de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid is een teken dat de beide landen de relatie verder willen versterken.

De diplomaat zei erg ingenomen te zijn met de wijze waarop de Onafhankelijkheidsdag gevierd wordt. De culturele diversiteit stemt haar goed. De culturele uitwisseling is een van de manieren om de band tussen de beide landen verder te versterken. Op het gebied van Onderwijs is er een Memorandum of Understanding. De ambassadeur stelt voor de MOU’S uit te werken en programma’s te ontwikkelen. Verder ziet de ambassadeur mogelijkheden voor een rechtstreekse vliegverbinding tussen Suriname en Ghana.

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gaf na het onderhoud met de ambassadeur aan, dat Ghana een goede economische ontwikkeling doormaakt. Het is een land met wie Suriname een historische band heeft.

Suriname wil kijken op welke wijze er zaken gedaan kunnen worden met het Afrikaans land zodat er voordeel gehaald kan worden uit de ervaringen die dat land heeft. Ghana kan gezien worden als een springplank naar andere delen van het Afrikaans continent. Historisch vanuit de Zuid Zuid relatie wil ons land de band met Afrika verder verstevigen omdat er daar groei in zit.