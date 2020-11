Onregelmatigheden bij landelijke controles van winkels in Suriname

De Economische Controle Dienst (ECD) van het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft de afgelopen periode bij diverse ondernemingen controle uitgeoefend. De meest voorkomende overtreding was géén prijsaanduiding, gevolgd door vervallen producten en prijsopdrijving.

In de periode 14 september 2020 tot en met 9 november 2020 zijn er ruim 205 ondernemingen gecontroleerd. Tijdens deze controlewerkzaamheden in de districten Paramaribo, Wanica, Brokopondo, Commewijne, Saramacca, Nickerie en Para zijn er verschillende overtredingen geconstateerd.

Er zijn onder andere illegale sigaretten, alcoholische dranken en vloeibaar rattengif in beslaggenomen tevens zijn winkels en slijterijen gesloten. Aan de ondernemers van wie de vergunning vervallen was, is de mogelijkheid geboden de vergunning in orde te maken. Er zal een nacontrole plaatsvinden om na te gaan of de ondernemers dit wel in orde hebben gemaakt. Bij sommige winkels was er sprake van meerdere overtredingen. Enkele ondernemingen hadden geen prijsaanduiding op verschillende producten. De ondernemers moesten in het bijzijn van de ECD-medewerkers de ontbrekende prijzen meteen aanbrengen op de producten.

Vervallen producten (foto) zijn onmiddellijk van de schappen gehaald bij diverse winkels. In geval van prijsopdrijving moesten die terstond teruggedraaid worden. Verder is gebleken dat bij meerdere ondernemingen de weegschalen niet geijkt waren. Deze ondernemers zijn opgeroepen om hun weegschalen te laten ijken bij de dienst Waarborg & het IJkwezen.

Tijdens de controles is verder gebleken dat enkele winkels onhygiënisch waren en de gelegenheid is aan de winkelhouder geboden om de zaak te reinigen. Enkele ondernemingen hadden smokkelwaar op de schappen. Er is een proces-verbaal opgemaakt, de producten zijn in beslag genomen en de ondernemers zijn opgeroepen. Bij een onderneming waren er producten met etiketten in andere talen dan het Nederlands en/of Engelse taal aangegeven. Volgens het Technisch Voorschrift Algemene eisen voor de etikettering van voorverpakte goederen is het verplicht gesteld dat etiketten van voorverpakte goederen in de Nederlandse en/of Engelse taal zijn. Overtreding van dit voorschrift is een economisch delict.

In het district Brokopondo zijn er enkele winkeliers die weigeren hun deuren te openen voor consumenten, omdat zij zich niet houden aan de covid-19 maatregelen namelijk het dragen van een mond- en neusbedekking. Het Ministerie is in overleg getreden met de ondernemers hierover. De medewerkers van de ECD en de bestuursambtenaren van het Commissariaat van het district Nickerie hebben ook ondernemingen gecontroleerd waaronder winkels en eethuizen. De controle was veelal gebaseerd op de hygiëne in deze ondernemingen.

Na de reguliere controles vindt er een na-controle plaats bij alle ondernemingen die reeds gecontroleerd zijn, om na te gaan of zij de aangegeven instructies hebben uitgevoerd en ze zich houden aan de vergunningsvoorwaarden. De landelijke controlewerkzaamheden zullen in de komende periode worden voortgezet.

Consumenten kunnen hun klachten telefonisch indienen via het verkorte nummer 1940 of whatsappen naar +5978530915.