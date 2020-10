VIDEO: Uitvaartdienst en begrafenis van Jerrel Vierklau

In Suriname vindt momenteel de uitvaartdienst en begrafenis van Jerrel Marlon Vierklau. Deze dienst wordt live uitgezonden via Youtube, zoals hieronder zien is.

Vierklau is zaterdag 24 oktober plotseling op 50-jarige leeftijd overleden. Op woensdag 28 oktober zou hij zijn 51-ste verjaardag vieren. Zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 30 oktober op de Begraafplaats Mariusrust aan de Dr. Sophie Redmondstraat.

Van 14.00u – 15.00u kan afscheid genomen worden waarna er van 15.00u – 16.00u een uitvaardienst gehouden zal worden. Hij wordt om 16.30u begraven.