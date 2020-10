Verdachte van diefstal middels geweldpleging aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen week deze man aangehouden, nadat een benadeelde op politiebureau De Nieuwe Grond aangifte deed van diefstal door middel van geweldpleging. Het gaat om de 49-jarige Dharminderpersad C. meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De verdachte Dharminderpersad heeft onder bedreiging met een mes, een aantal spullen van de benadeelde weggenomen. Dit strafbaar feit vond plaats in de woning van de benadeelde zegt de politie.



Dharminderpersad kwam na bekomen en uitgewerkte informatie als verdachte in beeld bij de politie waarna hij werd opgespoord en aangehouden door leden van Recherche Regio Midden, bijgestaan door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM),

De politie heeft een groot deel van de gestolen spullen bij de verdachte aangetroffen en in beslag genomen. Dharminderpersad is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Recherche Regio Midden is belast met het onderzoeken van deze strafzaak meldt de politie.