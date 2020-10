Inhalende PL-lijnbus rijdt 3 voertuigen aan en komt tegen EBS-mast tot stilstand

Een inhalende PL-lijnbus heeft woensdagmiddag rond 13.00u 3 voertuigen aangereden op de Indira Gandhiweg en is daarna tegen een elektriciteitsmast van de NV Energiebedrijven Suriname tot stilstand gekomen.

De aanrijding vond plaats aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van Lui’s supermarket. De chauffeur was bezig een pick-up in te halen en door nog onbekende redenen verloor hij de controle over het stuur. Daarbij ramde hij de pick-up en daarna 2 stilstaande voertuigen.

Niemand raakte gewond. De lijnbus raakte zwaar beschadigd en de overige voertuigen hebben aanzienlijke materiƫle schade opgelopen. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. (Foto: Ivo Eiflaar)