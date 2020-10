Klok in Nederland terug naar normale tijd, 4 uren tijdsverschil met Suriname

Zojuist is de zomertijd in Nederland officieel afgelopen, doordat de klok om 03.00u (22.00u Surinaamse tijd) terug is gegaan naar 02.00u. Hierdoor bedraagt het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland geen 5 uren meer, maar vanaf nu 4 uren.

In Nederland gaat de klok elk voorjaar op de laatste zondag van maart een uur vooruit (‘zomertijd’) en elk najaar op de laatste zondag van oktober een uur achteruit (‘wintertijd’). In feite zou er alleen gesproken moeten worden over ‘zomertijd’. ‘Wintertijd’ is namelijk de normale tijd en in de zomer wordt er een uur toegevoegd.

De dag duurt in Nederland dan een uur langer. Deze zogenoemde zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het ‘s avonds een uur langer licht blijft.

Er is echter veel bezwaar tegen het steeds weer instellen van de zomertijd en teruggaan naar normale tijd. Veel mensen zeggen namelijk fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok. De verwachting is dat dit op termijn, waarschijnlijk in 2021, afgeschaft zal worden.