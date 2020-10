11 nieuwe COVID-19 gevallen na bijna 300 testen

De afgelopen 24 uur is er in Suriname bijna 300 keer getest op COVID-19. Daaruit zijn in totaal 11 nieuwe gevallen naar voren gekomen. Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Op dit moment bevinden zich 23 personen in het ziekenhuis, waarvan 7 behandeld worden op de intensive care. Het afgelopen etmaal zijn er 6 personen genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen in Suriname momenteel 41 bedraagt. Dat is 3 meer dan gisteren toen het aantal actieve gevallen 38 bedroeg.

De meeste nieuwe besmettingen komen uit Wanica (5) gevolgd door Paramaribo (3). Het aantal mensen dat overleden is aan de gevolgen van COVID-19 is stabiel op 109 en sinds 16 oktober niet meer gestegen.