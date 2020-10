Suriname staat weer stil bij World Polio Day 2020

Op zaterdag 24 oktober staat men wereldwijd stil bij World Polio Day. Al sinds 1988 is de netwerkorganisatie Rotary International de grote motor in de strijd End Polio Now om deze ziekte de wereld uit te krijgen. Sinds 2007 heeft de Bill & Melinda Gates Foundation zich hierbij aangesloten. Zoals elk jaar draagt ook Rotary Club van Paramaribo haar steentje bij.

Rotary-leden ondernemen op Wereldpoliodag actie om bewustzijn, fondsen en steun te krijgen voor het beëindigen van polio, een door vaccinatie te voorkomen ziekte die ook vandaag de dag nog een bedreiging vormt. Het thema dit jaar is “A win against polio is a win for global health“. Ook in Suriname zijn Rotarians actief voor de goede zaak. Vanwege de COVID-19-pandemie kan er dit jaar geen End Polio Now-wandelloop plaatsvinden. Maar op de Facebook-pagina van de Rotary Club of Paramaribo, die een groot bereik heeft, wordt veel nuttige informatie gedeeld over dit onderwerp en ook op andere manieren wordt er bekendheid gegeven aan de strijd tegen deze verlammende ziekte.

Een heel leuke End Polio Now-activiteit wordt zaterdag 24 oktober georganiseerd in samenwerking met enkele Rotary-jongeren, waaronder die van de Rotaract Club of Paramaribo en de Interact Club of Paramaribo “Creating a New World” (CaNW). In de ochtend worden twee kindertehuizen bezocht waar een korte presentatie over polio gegeven wordt in het kader van meer awareness. Alle kinderen en begeleiders krijgen een mooie bidon en iets lekkers te drinken. Het gaat om Hoop der Kinderen en Stichting Prasoro.

Toen Rotary en partners in 1988 het Global Polio Eradication Initiative (ook bekend als End Polio Now) lanceerden, waren er elk jaar 350.000 gevallen van polio in 125 landen. Sindsdien is er grote vooruitgang geboekt. Tegenwoordig is het aantal gevallen van polio met 99,9% afgenomen en alleen in Afghanistan en Pakistan komt er nog steeds polio voor. Nu dit virus bijna is uitgeroeid, moeten Rotary International en partners doorgaan en blijft het nodig om elke mogelijke uitbraak van deze ziekte in de kiem te smoren en kinderen preventief te vaccineren.

In Suriname is er sinds 1980 geen poliobesmetting meer geweest. Door preventieve vaccinatie en goede hygiëne kan besmetting met het poliovirus en terugkeer van de ziekte worden voorkomen. Maar de dreiging blijft en de ziekte kan bij een lage vaccinatiedekkingsgraad en slechte hygiëne weer toeslaan. Het gemiddeld percentage van gevaccineerde kinderen in Suriname is over de afgelopen vijf jaar slechts 80%, dit moet 95% zijn.

Door de inspanningen van Rotary International en partners lopen bijna 19 miljoen mensen die anders verlamd zouden zijn geraakt, en leven er meer dan 1,5 miljoen mensen die anders zouden zijn gestorven. De infrastructuur die Rotary heeft helpen bouwen om polio te beëindigen, wordt ook gebruikt om andere ziekten te behandelen en te voorkomen (waaronder COVID-19).