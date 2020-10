Vrouw belandt met auto op z’n kop in trens

Deze auto eindigde donderdag aan het begin van de avond op z’n kop in een trens nabij de T-kruising Commissaris- en de Tout Lui Fautkanaalweg in Suriname. Volgens de vrouw achter het stuur moest zij uitwijken voor een andere verkeersdeelnemer.

Zij reed met het zwart gelakte voertuig over de Tout Lui Fautkanaalweg toen een andere weggebruiker vanuit de Commissarisweg kwam en geen voorrang verleende. Om een botsing te voorkomen, maakte zijn een manoeuvre waarbij ze de controle over het stuur verloor.

Ze kwam hierdoor met haar auto op z’n kop in de trens terecht. De andere auto is daarna doorgereden. Het is niet duidelijk of zij elkaar geraakt hebben. De vrouw raakte niet gewond maar is wel behoorlijk geschrokken door het ongeval.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Er werd een bergingsbedrijf ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen.