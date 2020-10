VIDEO: Ophaal van grofvuil in Nieuw Nickerie gestart

De afdeling Milieu en Gezondheidsdienst is dinsdagochtend van start gegaan met het ophalen van grofvuil in het ressort Nieuw Nickerie. Tegen een geringe betaling wordt met inzet van eigen transport en manschappen van de Bestuursdienst in Suriname alle langs de weg geplaatste grofvuil opgehaald.

De ophaal werkzaamheden zal naar gelang de behoefte worden voortgezet in de hoofdplaats. De overige 4 ressorten zullen, indien de behoefte bestaat ook worden ontdaan van alle grofvuil.

Dinsdag zijn de gebieden Katharweg (Lachmanproject), Nationaal Project, Van Dijckstraat, Biswamitreweg, Margarethenburgstraat, G.G.Maynardstraat en alle daarbij behorende zijwegen aangedaan. Bekijk hieronder een video en meer foto’s van het werk.

