‘Stoere’ tiener vernielt surveillerende politieauto tijdens lockdown

De politie heeft in het district Para een ‘stoere’ 17-jarige jongeman aangehouden voor vernieling van een dienstauto en belediging van een wetsdienaar.

Politiemannen waren tijdens de lockdown aan het surveilleren en op een bepaald moment zagen zij een groep jongens. De agenten sommeerden hen om naar huis te gaan.

De jongens liepen in groepjes weg, maar twee waren kwaad geworden en begonnen uit te schelden en stenen te gooien. Een van de stenen raakte de laadbak van de dienstauto, waardoor die een deuk kreeg.

De politie hield beide jongens terstond aan en bracht ze over naar het bureau. De 17-jarige jongeman is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname in verzekering gesteld. De andere jongen is heengezonden, omdat hij beweerde dat hij geen stenen had gegooid.