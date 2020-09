Vrouw brengt echtgenoot meerdere messteken toe tijdens ruzie

De 35-jarige Vanessa J. heeft haar 39-jarige man afgelopen maandag ettelijke messteken toegebracht tijdens een ruzie. De man raakte zwaargewond en is per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting meldt het Korps Politie Suriname.

De steekpartij vond op maandagmiddag 28 september plaats op het woonadres van Vanessa en haar man. Zij wonen in het district Para. De politie van het bureau Rijsdijk kreeg de melding en ging op onderzoek uit.

Het slachtoffer werd daarbij zwaargewond op straat aangetroffen door de politie. Vanessa is dezelfde dag aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Het mes, waarmee zij haar man gestoken heeft, is gevonden en in beslag genomen door de politie.

Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen, dat het slachtoffer en zijn gezin ruzie met elkaar kregen dat zodanig uit de hand liep dat messen tevoorschijn werden gehaald. Op een gegeven moment bracht Vanessa haar man de messteken toe.

Zij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld ter zake zware mishandeling meldt de politie.