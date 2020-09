Een maand na oprichting heeft Omroep X al duizenden betalende leden

Als het aan omroep X ligt gaat vanaf 1 januari 2022 de tv op zwart. De nieuwe omroep, een initiatief van tv-veteranen Guilly Koster en Ivette Forster, streeft naar meer inclusie op de Nederlandse televisie en met succes. In minder dan een maand tijd heeft de omroep, zonder de inzet van bekende Nederlanders en controversiële uitingen, al duizenden betalende leden aan zich weten te binden. Om het vereiste aantal van vijftigduizend betalende leden te behalen is vandaag een landelijke wervingscampagne gestart.

Zwart als overtuiging, niet in de etnische betekenis

Omroep X is niet de enige omroep die een plek in het publieke bestel wil bemachtigen om een betere afspiegeling van de samenleving op tv te krijgen. Maar de omroep is wel de enige die dit op een progressieve en positieve manier wil bereiken. De omroep is bedoeld voor mensen die ‘zwart’ zijn in hun visie op de maatschappij en niet per se van huidskleur. Zwart slaat op een maatschappijvisie die staat voor inclusiviteit en gelijkwaardigheid, net zoals rood staat voor links, blauw voor liberaal en groen voor milieubewust.

Verscheidenheid aan culturen is een verrijking, geen bedreiging

De initiatiefnemers Koster en Forster zijn geen onbekenden in de mediawereld. Samen waren zij in 1988 de eerste zwarte presentatoren die een eigen talkshow (Bij Lobith/VPRO) op de Nederlandse televisie kregen. Zij willen door het oprichten van Omroep X hun jarenlange media-ervaring en hun kennis inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming in Nederland. Ons land is rijk aan professionals van allerlei kleur en afkomst, en Koster en Forster laten zich door hen terzijde staan.

Guilly Koster: “Met Omroep X willen we televisie maken voor mensen die het als een verrijking ervaren om een samenleving te hebben met meer dan één cultuur. In de programma’s die X gaat uitzenden worden hete hangijzers niet uit de weg gegaan. Bij ons zal een zwart persoon bij een talkshow aanschuiven om zijn kennis te delen, niet alleen om te praten over discriminatie, soulmuziek of sport. De culturele diversiteit hoeft bij de programmamakers straks in ieder geval niet te worden gezocht, zoals nu het geval is, onze makers zijn zelf al divers!”

Voor meer informatie over de missie van Omroep X en het lidmaatschap kun je terecht op www.omroepx.tv