Op de rotonde van de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname is zojuist een open container van Kuldipsingh met daarin banden gekanteld.

Niemand is gewond geraakt bij het verkeersongeval. Aan beide kanten van de brug is er een enorme file ontstaan. De politie is ter plaatse bezig het verkeer in goede banen te leiden.