Aantal coronadoden in Suriname met 1 gestegen naar 97

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer een patiënt overleden aan de gevolgen van COVID-19. Dat blijkt zaterdag uit de update van de teller op de officiële COVID-19 website. Het aantal overleden personen is hiermee gestegen naar 97.

Ook de afgelopen 24uur zijn er meer dan 100 mensen genezen, 120 om precies te zijn. Er zijn ook ‘slechts’ 18 nieuwe gevallen bijgekomen na 181 testen.

Het totaal aantal actieve Surinaamse COVID-19 gevallen is hierdoor sterk gedaald van 315 op vrijdag naar 229 zaterdag.