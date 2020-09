Terreinwagen vliegt uit bocht en eindigt op z’n zij in trens

De bestuurder van een Lexus terreinwagen in Suriname, is zaterdagavond met het voertuig op z’n zij in een trens langs de weg terecht gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man over de Wayamoeweg reed, komende vanuit Welgedacht C.

Iets na 20.00u verloor de bestuurder de controle over het stuur bij het beschrijven van een bocht. Het voertuig vloog hierdoor uit de bocht, ging van de weg en eindigde in de trens. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

Zijn auto raakte flink beschadigd en moest door een bergingsbedrijf uit de trens gehaald worden (foto inzet). De Surinaamse politie verscheen snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Het eenzijdig verkeersongeval gebeurde net nadat de ‘avondklok’ was ingegaan. Of de man dispensatie had is niet bekend.