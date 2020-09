PALU-centrum geplunderd door brutale dieven

Het centrum van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) aan de Dr. S. Kafiluddistraat in Suriname, is afgelopen weekend geplunderd door dieven.

Zo zijn de criminelen bij een inbraak ervan doorgegaan met een hydrofoor, een spinter nieuwe Premium airco, een HP all-in-one printer, een Dell laptop, toiletpotten, 110 jardin stoelen, 26 klaptafels, 10 stuks volledige aliminium schuiframen, 8 houten deuren, 5 statafels, harken, bezems, keukengerei en andere spullen.

De partij vraagt de Surinaamse gemeenschap om te helpen uitkijken in hun omgeving of aandachtveld of gestolen spullen worden aangeboden. Ook op de sociale media kunnen de spullen te koop worden aangeboden. Zij verzoeken om hun gelijk te informeren als iets verdachts is gemerkt. Er kan contact gemaakt worden op de nummers 8511365, 8616792 en 8802415.

Het bestuur stelt alles in het werk om het PALU-centrum weer in goede staat te brengen, zodat de gemeenschap gauw weer gebruik kan maken van de faciliteiten. Hieronder meer foto’s:

