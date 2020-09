VHP Haaglanden en Diaspora Ondernemershuis bieden giften aan first lady

VHP Haaglanden en Het Diaspora Ondernemershuis hebben vandaag een bezoek gebracht aan first lady Melissa Santokhi-Seenacherry op de Surinaamse Ambassade te Den Haag. Ze hebben mevrouw Santokhi daarbij voorzien van enkele giften te weten 2 laptops, 22 tablets en 2.000 schriften.

De twee organisaties geven aan vaker hulp en ondersteuning te bieden aan het moederland. Volgens VHP Haaglanden en de ondernemersclub is er, met de regering Santokhi-Brunswijk aan het roer, veel meer sympathie en betrokkenheid ontstaan van Surinaamse organisaties en diaspora in Nederland.

“Hoewel de first lady momenteel in Nederland vertoeft voor privé doeleinden, kan ze er niet onderuit dat instellingen en organisaties, ook vanuit het bedrijfsleven, kennis met haar willen maken” aldus de organisaties.

First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry was heel blij met dit gebaar en de spullen bestemd voor Suriname. Ze zei dat dit zeker goed uitkomt, vooral in deze tijd waar veel studies digitaal en online gebeuren, doelende op de tablets en laptops.