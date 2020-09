Inside job: 3 medewerkers brillenzaak aangehouden na diefstal zonnebrillen

In Suriname zijn drie medewerkers van een brillenzaak aangehouden na de diefstal van zonnebrillen. Het gaat volgens het Korps Politie Suriname om twee vaste medewerkers en een tijdelijke kracht. Ze zouden 26 zonnebrillen hebben gestolen, meldt de Surinaamse politie vandaag.

Op vrijdag 4 september is door een directielid van de brillenzaak aangifte gedaan van diefstal van de zonnebrillen, ter waarde van een groot geldbedrag in Surinaamse dollar. De brillen werden uit het magazijn van de brillenzaak gestolen. Na onderzoek is gebleken dat het een ‘inside job’ was.

Op zondag 13 september is de 19-jarige tijdelijke medewerker (vakantiejobber) Jamiro K. aangehouden. Hij was in het magazijn werkzaam. Jamiro verklaarde niet betrokken te zijn geweest bij de diefstal. Hij gaf aan dat de 29-jarige Rayen K., een vaste medewerker verbonden aan de brillenzaak, de brillen gestolen had.

Een dag later, op maandag 14 september, is Rayen K. aangehouden. Hij verklaarde op zijn beurt dat hij brillen gekocht had bij een andere vaste medewerker, in deze de 30-jarige Narishkoemar P. Narishkoemar is aangehouden en bij hem zijn 13 zonnebrillen en 26 brilmonturen aangetroffen en in beslag genomen.

Hangende het verder onderzoek zijn, na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie, alle drie verdachten door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.