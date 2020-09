Ouderenpartij Diemen wil weten of first lady niet eerst in quarantaine moest

Naar aanleiding van het bezoek van de Surinaamse first lady Melissa Santokhi op 15 september aan Diemen, heeft de fractie van de Ouderenpartij Diemen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van die gemeente. De partij wil ondermeer weten of het juist is dat mevrouw Santokhi op 12 september vanuit Suriname in Nederland is aangekomen en daarom eerst in quarantaine had moeten gaan.

De website van de rijksoverheid meldt dat Nederland de grenzen gesloten heeft voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Uitzonderingen hierop moeten bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst worden aangevraagd. Verder moeten reizigers uit Suriname na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine gaan.

De partij vraagt aan de gemeente waarom zij mevrouw Santokhi tijdens die quarantaineperiode heeft ontvangen.

Naast de vragen over quarantaine wil de partij graag weten wat de burgemeester van Diemen concreet bedoeld met zijn opmerking dat Diemen iets kan en wil betekenen in de samenwerking met Suriname. “Welke voorstellen kunnen we van u verwachten” schrijft de Ouderenpartij Diemen.

De beantwoording van deze vragen door het College van Burgemeester en Wethouders kan vier weken duren.