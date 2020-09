Vicepresident schenkt USD 15.000 uit eigen zak aan studenten in Servië

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft uit eigen middelen een bedrag van USD 15.000 aan medische studenten in Servië overgemaakt. Het bedrag is bedoeld voor het betalen van de inschrijfgelden en het aanschaffen van schoolboeken voor de studenten. De vp heeft deze donatie gedaan nadat hij een kennismakingsontmoeting had met de studenten via het online platform Zoom (foto).



Het gesprek is geïnitieerd door niet-residerende ambassadeur in Servië, Gardelito Hew A kee. De ambassadeur zegt dat er momenteel 30 medische Surinaamse studenten studeren in Servië. Het gaat om 2 groepen waarvan de tweede groep pas is gestart met het 2ecollege jaar. Volgens de Ambassadeur doen de studenten het heel goed. Hij is nu bezig te onderhandelen voor het vertrek van nog eens 15 studenten.

De overheid had beloofd de studenten ook dit jaar financieel te ondersteunen met onder meer inschrijfgeld en lesmateriaal. Echter kan vanwege de precaire financiële situatie de overheid de studenten niet tegemoet komen.

Svensen Benny, Dimijee Apai en Siviano Alfons zijn 3 van de studenten die in Servië studeren en hebben namens de groep de zoom meeting met de VP bijgewoond. Svensen Benny zegt heel trots te zijn op zichzelf vooral omdat hij uit het binnenland komt. Hij zegt dat zijn studie succesvol verloopt. De studie wordt niet in het Engels verzorgd maar in het Servisch. De studenten moesten daarom allemaal een taaltoets doen, welke zij succesvol hebben doorlopen. Het begin was zwaar zegt Siviano Alfons, maar zij hebben het overbrugd en zijn inmiddels ingeburgerd.

Vp Brunswijk is trots op de studenten die al 18 maanden in het buitenland zitten. Hij is ervan overtuigd dat alle studenten een doel voor ogen hebben en zich daarom zullen inzetten. Hij ziet graag dat alle studenten na afronding van hun studie terug komen naar Suriname en hun krachten aan ons land leveren.

De bewindsman is blij met het gesprek en benadrukte dat er meer van deze meetings moeten volgen voor evaluatie en voor mogelijke ondersteuning vanuit de overheid. De vp hoopt op een goede samenwerking en verstandhouding met de studenten. Brunswijk heeft het bedrag op woensdag 16 september overgemaakt naar Servië ten behoeve van de Surinaamse medische studenten aldaar.