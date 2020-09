VIDEO: Vrouw vangt vis van bijkans 2 meter in Saramacca

Grote vissen vangen is geen bijzonderheid meer voor Rose Wongsopawiro-Shridham van Saramacca. Dit doet ze al jaren in Suriname. Zo ving ze vanmorgen een Pasisi van iets meer dan 1.90 meter.

Wongsopawiro-Shridham woont aan de Misgunstweg te Kweeklust in het district.

Haar vissen vangt ze ook te Kweeklust in de Saramaccarivier, 200 meter verwijderd van haar woning.

Meestal gaat zij alleen op stap om te vissen. ‘Ik gooi in de middaguren een lijn in de rivier. Mijn aas is meestal een hele, soms halve kip. De volgende morgen kom ik dan kijken wat de vangst is. Meestal heb ik een grote vis beet’, zegt Rose.

Om zulke grote vissen uit het water te halen, moet je van goede huizen komen. De gevangen vis verkoopt ze voor een schappelijke prijs aan de buurtbewoners en geïnteresseerden.

Vrouw vangt vis van bijkans 2 meter in Saramacca Posted by Overall News Suriname – O.N.S on Monday, 14 September 2020