Vier auto’s beschadigd bij aanrijding in Paramaribo

Deze vier auto’s zijn vanmiddag beschadigd, bij een aanrijding op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en de Van Idsingastraat in de hoofdstad van Suriname. De bestuurders van de twee voertuigen rechts op de foto waren in broodjeszaak Chin A Loi toen zij iets na 12.30u plotseling krachtig afremmen van een voertuig hoorden, gevolgd door een knal.

Buiten bleek dat de twee voertuigen links op de foto tegen elkaar waren gebotst. Eén van de auto’s raakte daarbij van de weg en knalde vervolgens tegen beide geparkeerde voertuigen aan. Niemand raakte gewond bij de aanrijding.

Vermoedelijk heeft één van de bestuurders door het rode verkeerslicht gereden. Welke van de twee dat is geweest, is nog niet duidelijk. De Surinaamse politie is ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Aan de hand van beelden van beveiligingscamera’s in de buurt, zal de politie bepalen wie de veroorzaker is. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de auto’s links op de foto af te voeren.