Inheemsen in Suriname geloven in wonderdrank tegen corona

Wayana inheemsen in Suriname hebben net als veel landgenoten ook te maken met het coronavirus. In het Wayana dorp Kawemhakan in het zuidoosten van Suriname bij de grens met Frans-Guyana, raakten in korte tijd meer dan 30 mensen besmet. Bij ziekteverschijnselen zweren ze bij hun wonderdrank Wataki schrijft het NRC Handelsblad vandaag.

Een met het coronavirus besmette dorpsbewoner kapte in het oerwoud een stuk boombast, waarmee hij thee zette. Hij dronk de bittere, geelkleurige drank drie keer per dag en voelde zich na een week beter. Alle covidverschijnselen die hij had waren weg, is te lezen in de krant.

De bewoners van de vaak afgelegen gebieden hebben meer vertrouwen in hun eigen traditionele medicijnen uit de natuur. Bovendien zijn er geen verzorgers of apotheken in die gebieden en moeten de mensen voor een medische behandeling helemaal naar Paramaribo.

De inheemsen zijn niet enigen die zweren bij traditionele medicijnen tegen corona. In juni dit jaar beweerde traditionele genezer Richard Cullimore dat hij een kruidenthee heeft ontwikkeld, die mensen met het coronavirus geneest.

Afgelopen dinsdag kreeg het Surinaamse bejaarden- en verpleeghuis Ashiana kruidenthee van tap’ basi Ramon Mac-Nack. Deze thee zou volgens hem preventief werken tegen COVID-19 en ook mensen die besmet zijn kunnen genezen.