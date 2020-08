Twee Cubanen aangehouden voor diefstal uit restaurant

De 30-jarige Gonzalez A. en de 45-jarige Eliesel M. zijn in de eerste week van augustus door rechercheurs van de afdeling Recherche Regio Paramaribo in de kraag gevat. Dit nadat zij goederen gestolen hebben uit een restaurant waar zij de wacht hielden. Beide verdachten hebben de Cubaanse nationaliteit en zijn na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Een restauranthouder deed aangifte van gekwalificeerde diefstal op het politie bureau Geyersvlijt contra Gonzalez en Eliesel. De aangever had de Cubanen in dienst genomen om de wacht te houden voor zijn restaurant. Gonzalez en Eliesel hebben goederen uit het restaurant gestolen samen met nog een andere man.

Een deel van de gestolen goederen zijn terug gevonden. De derde man is nog voortvluchtig en wordt opgespoord, meldt het Korps Politie Suriname.