Commissariaat Marowijne Noord-Oost gesloten na coronabesmetting

Het commissariaat van Marowijne Noord-Oost is sinds woensdag 19 augustus gesloten, nadat er weer een medewerker positief is getest op het coronavirus. Het commissariaat wordt grondig ontsmet en is vanaf maandag 24 augustus weer open voor het publiek.

Eerder sloten ook het commissariaat van Saramacca en Paramaribo-Zuidwest hun deuren voor enkele dagen, nadat een medewerker positief was getest op COVID-19.

In Suriname is in de afgelopen 24 uur weer één persoon overleden als gevolg van besmetting met het gevreesde virus. Het aantal doden staat nu op 55. Er zijn het afgelopen etmaal 71 nieuwe gevallen bijgekomen. Het aantal actieve cases is weer onder de 1.000 terechtgekomen, doordat er de afgelopen 24 uur 169 patiënten genezen zijn.

De situatie is zeer ernstig zei president Chandrikapersad Santokhi woensdagmiddag op een persconferentie. De Surinaamse regering heeft de COVID-19 maatregelen verscherpt en een totale lockdown aangekondigd voor het weekend. De totale lockdown is van vrijdag 21 augustus 20.00u tot en met zondag 23 augustus 05.00u.