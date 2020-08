Anastatia Kanapé-Pokie nieuwe directeur CBB

Ambtenaren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname hebben vandaag hun nieuwe directeur Anastatia Kanapé-Pokie verwelkomd in het bijzijn van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk en minister Bronto Sonohardjo van Binnenlandse Zaken. Zowel de vicepresident als de Biza-minister hebben de deskundigheid, kwaliteiten en vaardigheden van Anastatia Kanapé-Pokie kenbaar gemaakt.

De vicepresident benadrukte het belang van het CBB vanaf de geboorte van een persoon. Eveneens is burgeradministratie volgens hem ook belangrijk voor de regering bij het plannen. Brunswijk gaf aan dat de regering drie fases heeft uitgezet, namelijk urgentie-, stabilisatie- en groeifase. Hij benadrukte dat het CBB een belangrijke rol zal spelen bij de verschillende fases en als databank zal fungeren voor wat betreft burgerinformatie en registratie. De vp benadrukte daarom ook het belang van een kundige directeur op het CBB.

Kanapé-Pokie is vanaf 2004 werkzaam op het CBB op de afdeling Binnenland. Zij heeft ook haar ondersteuning gegeven aan de afdelingen Paspoorten en Aanvullingen en Verbetering. Vanaf 2012 geeft ze leiding aan de afdeling Centraal Bevolkingsadministratiebewaking. De vicepresident is ervan verzekerd dat het CBB met Kanapé-Pokie in goede handen is. Hij heeft alle geloof dat directie en personeel haar de volle ondersteuning zullen geven. Brunswijk zei dat de regering alle vertrouwen in haar heeft.

Somohardjo feliciteerde de nieuwe CBB-directeur en gaf aan dat het om een deskundige vrouw gaat. “Nieuwe CBB-directeur, de taak die u voor u krijgt is een zware. U wilt heel veel doen, wij willen heel veel met u doen. We willen CBB efficiënter maken. We willen in de verre gebieden CBB-kantoren openen, zodat mensen niet ver hoeven voor een uittreksel”, aldus Somohardjo. Hij wees Anastatia Kanapé-Pokie ook op de klachten over het CBB vanuit de samenleving. Niet bij alle klachten ligt de schuld bij de ambtenaren.

Samen met de nieuwe CBB-directeur gaat Somohardjo werken aan een betere service van het CBB naar de samenleving toe. De bewindsman zal ook kijken naar de herwaardering van de CBB-ambtenaren, een proces welke door de vorige regering is ingezet en die hij goed wil afronden. “Ik kom hier in vrede en wil ook dat die herwaardering komt, maar geef de regering Santokhi/Brunswijk de kans om de financiële ruimte te vinden om jullie herwaardering in orde te maken”.

De bewindsman bedankte de scheidende CBB-directeur Dennis Menso voor zijn diensten en manier van overdracht. Menso zei dat het hem een waar genoegen was om als directeur van CBB te mogen functioneren en dat hij zijn bijdrage heeft mogen leveren aan de organisatie. Hij bedankte de staf en het personeel van het CBB voor hun inzet en het vertrouwen in hem. Hij heette de nieuwe directeur welkom en riep het personeel op om Anastatia Kanapé-Pokie alle steun en medewerking te geven.