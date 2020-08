Medewerker Kirpalani Maagdenstraat positief getest op coronavirus

Een medewerker van warenhuis Kirpalani aan de Maagdenstraat in Suriname is positief getest op het coronavirus. Het filiaal is vandaag van 11.00u tot 14.00u gesloten om ontsmet en gereinigd te worden.

Kirpalani meldt dat in overleg met het ministerie van Volksgezondheid (BOG) en NCCR de collega’s die in direct contact waren uit voorzorg in quarantaine zijn geplaatst.

De filialen aan de Domineestraat en de J.A Pengelstraat zijn normaal open. Het filiaal aan de Maagdenstraat is vandaag vanaf 14.00u weer open.