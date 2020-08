Ambassadeur VS bezoekt Volksgezondheidminister

De ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika, Karen Williams, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Dit gebeurde op dinsdag 12 Augustus op het ministerie van Volksgezondheid.

Tijdens het bezoek hebben de functionarissen inzichten met elkaar gedeeld over de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van de volksgezondheid, onder andere hoe de COVID-19 problematiek aan te pakken. De ambassadeur gaf aan dat de ambassade reeds betrokken is geweest in de strijd tegen dit virus door een bedrag van USD 250.000 ter beschikking te hebben gesteld. De Amerikaanse regering staat nog steeds open om een bijdrage te blijven leveren waar de Surinaamse regering dat nodig acht.

Verder stelde Williams dat de Amerikaanse ambassade strenge maatregelen heeft getroffen vanwege het COVID-19 gebeuren waardoor ook haar activiteiten op een laag pitje staan. Zij is wel blij dat de regering toestemming heeft gegeven om Surinaamse diplomaten in de VS terug te halen naar hun land, waardoor ze meer stafleden heeft op de ambassade.

Tot slot werden er afspraken gemaakt over toekomstige missies en hebben de minister en de ambassadeur geschenken met elkaar gewisseld.