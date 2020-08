Jörgen Raymann maakt samen met zijn vrouw programma voor EASY FM

Vanaf september gaat Jörgen Raymann wekelijks een radioprogramma presenteren op EASY FM. De cabaretier en presentator blijft tevens te horen op BNR Nieuwsradio met Ask Me Anything, maar zal op zondagen in zijn woonplaats Almere, samen met zijn vrouw Sheila, achter de microfoon kruipen.

De liefde voor radio is groot bij Jörgen Raymann. In Suriname, het land waar hij opgroeide, maakte hij al programma’s voor Radio 10 Magic FM. In het programma op EASY FM kan hij de muziek draaien die hij mist op de radio, met Latin invloeden. Sheila verzorgt de muziek terwijl Jörgen zijn gasten interviewt.

Het programma De Raymannetjes wordt op zondag uitgezonden op EASY FM tussen 19.00 en 20.00 uur. EASY FM is te beluisteren in Almere en omgeving op 95.5 FM, DAB+ kanaal 10C, Ziggo/KPN en wereldwijd via internet www.easyfm.nl.