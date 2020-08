Santokhi: Bedrijfsleven Guyana wilt investeren in Suriname

Het Guyanese bedrijfsleven wilt investeren in Suriname. Dat is de eerste boodschap die president Chandrikapersad Santokhi op zondag 9 augustus voor het Surinaamse bedrijfsleven had na zijn terugkeer uit Guyana. Hij heeft in het westerbuurland de inauguratie van president Mohamed Irfaan Ali bijgewoond, samen met first lady Melissa Santokhi-Seenacherry en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Santokhi had op zondag 9 augustus samen met president Irfaan Ali een ontmoeting met de Guyanese private sector, ondernemers en de Guyanese diaspora. “De enige boodschap die ze hebben is: “we willen investeren in Suriname, we willen samenwerken met het Surinaams bedrijfsleven”, aldus president Santokhi, die dit als boodschap meegaf aan het Surinaamse bedrijfsleven. Hij meent dat er zo snel mogelijk gekomen moet worden tot een forum van Joint Chamber of Commerce Cooperation of een Forum van Business Cooperation. Al deze zaken moeten de komende dagen body gaan krijgen.

Tijdens een ontmoeting met vertegenwoordiger van de internationale gemeenschap in Guyana, te weten ambassadeurs en high commissioners, is vanuit deze groep namens hun regeringen ook ondersteuning toegezegd om de Surinaamse regering te ondersteunen maar ook mogelijkheden te creëren om ons bij te staan op het gebied van de aanpak van het COVID-19 virus. Het bedrijfsleven van Guyana heeft concrete projecten gepresenteerd en concrete samenwerkingsmogelijkheden voorgehouden. Het ligt aldus het Surinaamse staatshoofd, nu aan ons bedrijfsleven om dat te gaan oppakken.

De Surinaamse en de Guyanese president hebben in een volgende ontmoeting het draft document voor samenwerking gefinaliseerd. Er zijn verschillende samenwerkingsgebieden geïdentificeerd. President Santokhi spreekt van gebieden “die een uitstraling hebben van bereidwilligheid van twee leiders om samen de problemen aan te pakken, de samenwerking te verstevigen en de private sector te faciliteren”. Er is ook gekeken naar bestaande samenwerkingsgebieden die nieuwe impulsen, nieuwe instructies en nieuwe mensen moeten krijgen.

Tijdens een ontmoeting met de Guyanese media zijn de inzichten gepresenteerd alsook de inhoud van de samenwerking en hoe het traject eruit zal zien. De samenwerking tussen Suriname en Guyana zal reeds de komende twee weken geïmplementeerd worden. “Daarvoor is er een tijdlijn uitgezet en doelen aangegeven die we willen halen als twee landen, twee presidenten en twee volkeren”.