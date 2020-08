Een politieman heeft een brandweerofficier geklapt bij het Command Center in Suriname na een woordenwisseling over eten.

Waterkant verneemt dat terwijl de agent in de keuken bezig was te eten, de brandweerman constant lelijke opmerkingen maakte over de agent en het eten. Er ontstond een woordenwisseling en op een bepaald moment bracht de politieman de brandweerman een klap toe.

Er is een rapport van het voorval opgemaakt voor de korpsleiding. Het is nog niet duidelijk wat er besloten is.