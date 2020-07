Kaieteur News: ‘Hoefdraad gevlucht naar Guyana’

De ex-minister van Financiën in Suriname, Gillmore Hoefdraad, is mogelijk gevlucht naar buurland Guyana. Dat meldt de bekende Guyanese nieuwssite Kaieteur News vanmorgen. Bronnen zouden aan die site gemeld hebben dat Hoefdraad is overgestoken naar Guyana.

Volgens Kaieteur News reageerde de Guyanese minister van Openbare Veiligheid van Guyana, Khemraj Ramjattan, gisteren niet op vragen of de autoriteiten zouden zijn gewaarschuwd dat de voormalige minister waarschijnlijk illegaal in Guyana zou zijn.

De nieuwssite meldt dat andere hoge veiligheidsfunctionarissen in Guyana gisteren zeiden, dat ze niet op de hoogte zijn van de kwestie.

Ondertussen bespreekt De Surinaamse Nationale Assemblee (DNA) vandaag in een huishoudelijke vergadering de hernieuwde vordering van het in staat van beschuldiging stellen van de ex-bewindsman.