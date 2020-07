Man aangehouden na diefstal en sloop auto

De Surinaamse politie heeft de 26-jarige Romario E. meer bekend als ‘Gaza’, aangehouden in de zaak waarbij een auto die bij de Memre Boekoe Kazerne gestolen was, gesloopt werd teruggevonden op een adres te Cabendadorp. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Een benadeelde deed aangifte op het bureau Nieuwe Haven ter zake diefstal van zijn voertuig, dat hij geparkeerd had op het parkeerterrein voor de Memre Boekoe Kazerne. De politie van Zanderij kreeg een paar dagen daarna de melding dat een voertuig vermoedelijk te Cabenda dorp werd gesloopt.

De wetsdienaren deden het aangegeven woonadres aan voor onderzoek. Aldaar troffen zij een man aan die verklaarde dat zijn 15- jarige zoon D.G. toestemming had gegeven aan een zekere ‘Gaza’ om het voertuig aldaar te slopen. Op dat moment was D.G. niet ter plaatse. De politie nam de personenauto in beslag die gedeeltelijk gesloopt was.

De jonge D.G. werd kort daarna door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Hij verklaarde dat een man bij hem bekend als ‘Gaza’ de personenauto naar zijn woonadres had gebracht om te slopen. Na goed speurwerk kwam de politie erachter wie de man is die ‘Gaza’ genoemd wordt, namelijk Romario E.

Aan de collega’s van het RBTP werd assistentie gevraagd om Romario E. op te sporen en aan te houden. Op donderdag 16 juli werd Romario alias ‘Gaza’ in de kraag gevat en in verzekering gesteld. Romario geeft toe dat hij de auto naar het woonadres te Cabenda dorp gebracht heeft maar ontkent dat hij die gesloopt heeft.

Voorts dat hij de auto uit handen van een zekere ‘Belly’ kreeg waarna hij die naar Cabenda dorp bracht. ‘Belly’ wordt opgespoord. Intussen heeft de politie het voertuig terug gegeven aan de benadeelde. De benadeelde heeft een schade van rond SRD 10.000,- geleden.

De jeugdige D.G. is voorlopig in vrijheid gesteld. De politie van het bureau Zanderij is nog bezig met het onderzoek, meldt de Surinaamse politie.