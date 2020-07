Politieman aangehouden na vondst drugs in doos bij postbedrijf

Een politieman in Suriname is gisteren door zijn collega’s aangehouden en in verzekering gesteld voor overtreding van de wet verdovende middelen. Dit gebeurde toen de desbetreffende agent een doos was gaan ophalen bij een Surinaams postbedrijf.

Tijdens controle van de doos die politieagent A.C. was gaan ophalen stuitte de douane op drugs die verborgen waren tussen de goederen in de doos. De agent werd terstond aangehouden en is overgedragen aan de Surinaamse politie voor het verdere onderzoek.

Om welke drugs het gaat en welke hoeveelheid is nog niet duidelijk.