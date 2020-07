President Santokhi spreekt personeel toe

President Chandrikapersad Santokhi heeft maandag een bijeenkomst gehouden met de medewerkers die onder zijn kabinet vallen. Het staatshoofd riep de aanwezigen op zich te blijven inzetten voor land en volk. ‘’Deze president gaat met eenieder werken’’, stelde de president zijn gehoor gerust. Benadrukt werd dat thuis blijven zitten en geld verdienen zonder te werken, geen optie is. Na de verkiezingen van 25 mei zijn er gesprekken gevoerd over een goede bestuurstransitie wat ook het geval is geweest.

President Santhoki wees erop, dat Suriname als voorbeeld mag dienen voor de wereld door een goede transitie te hebben ondanks onderlinge verschillen op onder andere het gebied van politiek en cultuur. De president zegt de lat hoog te hebben gelegd, omdat het land in een grote crisis verkeert. Dat vereist dat velen lange uren moeten maken om het land weer op het juiste spoor te krijgen.

Het staatshoofd kondigde ook het instellen van een team aan, dat zich bezig zal houden met beleidsmonitoring en coördinatie. Zo kan nagegaan worden hoe het beleid zich ontwikkelt. Van alle medewerkers verwacht de president inzet, betrouwbaarheid, motivatie en ondersteuning. President Santokhi bedankte eenieder voor de geleverde bijdrage de afgelopen periode.

Het staatshoofd zal op een later tijdstip ontmoetingen hebben met het Directoraat Nationale Veiligheid en de raadsadviseurs. Tijdens deze meeting in de Congreshal waren ook aanwezig de directeur van het Kabinet van de President Eugene van der San en Adjaikoemar Moensie, die op een later tijdstip van eerstgenoemde zal overnemen.